Sabato prossimo, 21 marzo, sarà inaugurata nella sala polivalente del teatro Montiggia di Palau, la mostra “Sulla Strada – Viaggio nell’intimità della Sardegna”, una selezione di 64 fotografie in bianco e nero di Giuseppe Onida. Il progetto è ideato e curato dall’Associazione Sarditudine.

Le immagini, tratte dall’omonimo libro pubblicato da Imago Multimedia nel 2025, scrivono gli organizzatori, “raccontano un’isola fatta di gesti minimi, confidenze, feste tradizionali e intime storie spesso riprese ai margini della scena principale. Uno sguardo intenso e poetico su comunità, riti e momenti quotidiani, raccolti in oltre trent’anni di ricerca fotografica”. La mostra, scrive sempre chi organizza, rappresenta il lascito fotografico di Giuseppe Onida, scomparso nel 2023, “una sintesi attenta e minuziosa tratta dall'archivio del fotografo, costituito da circa 150.000 scatti analogici. Un doveroso omaggio a un autore sensibile e appassionato, concentrato sulle vicende umane e sui contesti, urbani o ‘naturali’, in cui le donne e gli uomini vivono le loro storie. L’inaugurazione della mostra sarà sabato prossimo, 21 marzo, alle ore 17.00; interverranno Alberto Capitta e Antonio Mannu.

La mostra, con ingresso gratuito, sarà visitabile dal 21 marzo al 26 aprile, da martedì a giovedì ore 15.30/17.30; da venerdì a domenica 10.30/12.30 - 16.30/19.30. Dal 23 marzo al 23 aprile visite guidate per le scuole.

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