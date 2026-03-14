“Sulla Strada – Viaggio nell’intimità della Sardegna”, la rassegna a PalauIn mostra una selezione di foto di Giuseppe Onida
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sabato prossimo, 21 marzo, sarà inaugurata nella sala polivalente del teatro Montiggia di Palau, la mostra “Sulla Strada – Viaggio nell’intimità della Sardegna”, una selezione di 64 fotografie in bianco e nero di Giuseppe Onida. Il progetto è ideato e curato dall’Associazione Sarditudine.
Le immagini, tratte dall’omonimo libro pubblicato da Imago Multimedia nel 2025, scrivono gli organizzatori, “raccontano un’isola fatta di gesti minimi, confidenze, feste tradizionali e intime storie spesso riprese ai margini della scena principale. Uno sguardo intenso e poetico su comunità, riti e momenti quotidiani, raccolti in oltre trent’anni di ricerca fotografica”. La mostra, scrive sempre chi organizza, rappresenta il lascito fotografico di Giuseppe Onida, scomparso nel 2023, “una sintesi attenta e minuziosa tratta dall'archivio del fotografo, costituito da circa 150.000 scatti analogici. Un doveroso omaggio a un autore sensibile e appassionato, concentrato sulle vicende umane e sui contesti, urbani o ‘naturali’, in cui le donne e gli uomini vivono le loro storie. L’inaugurazione della mostra sarà sabato prossimo, 21 marzo, alle ore 17.00; interverranno Alberto Capitta e Antonio Mannu.
La mostra, con ingresso gratuito, sarà visitabile dal 21 marzo al 26 aprile, da martedì a giovedì ore 15.30/17.30; da venerdì a domenica 10.30/12.30 - 16.30/19.30. Dal 23 marzo al 23 aprile visite guidate per le scuole.