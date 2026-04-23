Un ricco calendario costellato di artisti, scrittori e musicisti. Ma non solo. A Nurachi, per il decimo anno, torna CantinArte. Ogni sabato, dal 2 maggio al 6 giugno, la cantina Caddeo di Nurachi, in via Nuraghe, ospiterà un reading letterario e un momento musicale insieme ad una grande novità: Radio CantinArte Live, dalla stazione Domu de Ladrini. Sarà un appuntamento legato al mondo delle radio libere che negli anni ‘70 spopolavano nell’Oristanese e in Sardegna. In uno degli ambienti della Cantina Caddeo sarà allestito uno studio radiofonico con le strumentazioni degli anni ‘70 e si

ripercorreranno i ricordi di Radio Oristano mentre si potrà gustare un aperitivo locale. Si riuniranno tanti nomi noti: Antonio Pala, Redy Munini, Salvatore Sechi, Michele Spiga, Maurizio Manca, Giorgio Pani, Vincenzo Fadda, Silvia Orrù, Nanni Di Cesare e altri. Sabato 2 maggio la serata inaugurale, alle 19. L'inaugurazione della decima edizione di CantinArte, sarà

caratterizzata dalla presentazione di “Affegau”, opera dell’artista Marco Pili. La presentazione sarà curata da Filippo Martinez. Gli ospiti della serata inaugurale saranno Piero Marras e Alessandra Corrias con “Rundinedda on the Road” e dalle 21.30 Piero Marras incanterà gli ospiti di CantinArte in una performance pianoforte e voce. Sabato 9 maggio alle 19:30 il libro protagonista sarà l’ultima opera letteraria di Davide Piras “Femmenella”. Alle 21:30 si terrà il concerto Jazz dei The Master Trio - Featuring Michele Bozza. Sabato 16 maggio l’ospite dell’aperitivo letterario sarà Claudia Mandas con “Ritratti di Cuore” a cui seguirà il concerto dei “Totusonau”. Sabato 23 maggio alle 19:30 sarà

presentato il lavoro di Eleonora Carta “I giorni del corvo”. Seguirà la Live Art “Visual Body Painter” di Sonia Floris e alle 21:30 avrà inizio il concerto di Claudia Aru. Sabato 30 maggio, alle 18:30, all’ingresso del paese di Nurachi sarà inaugurata la scultura “Suoni” dell’artista Marco Pili, l’apericena letterario inizierà alle 20 con Alessio Petretto

e il suo libro “Sull’orlo del precipizio”. Seguirà il concerto dei “Cuarto de Cuba - Son boleros y guarachas”. Dopo il grande successo dello scorso anno, gli organizzatori di CantinArte hanno voluto regalare un altro indimenticabile appuntamento al tramonto presso la suggestiva Oasi di Pischeredda. Qui, sabato 6 giugno, sulle sponde della laguna, si terrà “CantinArte in Laguna, Tramonto in musica”, poco prima del calar del sole, si potranno gustare buon cibo e

buon vino sulle note di Pierpaolo Vacca e i Nuhara Trio. La serata si concluderà con il Dj Set “Antropocene” di Francesco Zappalà. CantinArte è un evento che abbraccia tanti temi e crea punti d’incontro con i più giovani: per l’edizione 2026, con la collaborazione del biologo Ivo Pirisi, si svolgeranno due giornate in cui i partecipanti saranno protagonisti di un focus su “Longevità e la nutrizione. Una chiacchiera con il biologo”. Uno degli incontri si terrà con i bambini, impegnati nel

laboratorio esperienziale “Dalla Terra alla Tavola: il cibo non nasce al supermercato”. CantinArte è un evento organizzato dall’Associazione Domu De Ladrini, in collaborazione con il Comune, la Pro Loco e il Centro Commerciale Naturale di Nurachi. Si tratta di un progetto finanziato dall’assessorato regionale al Turismo, Artigianato e Commercio e supportato dalla Fondazione di Sardegna.

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