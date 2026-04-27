Ha aperto i battenti al Museo Giovanni Patroni la mostra “Di Segni e di Colori”, giunta alla sua terza edizione. La mostra, organizzata in occasione della festa di Sant’Efisio dalla Biblioteca comunale, propone un’esposizione dedicata alla pittura e alla scultura, con opere di artisti sardi accuratamente selezionati.

A rendere ancora più significativa l’iniziativa è la presenza di due padrini d’arte d’eccezione, i maestri Ugo Cabua e Vanni Rocca, figure di riferimento nel panorama artistico locale. L’evento è curato dalla direttrice artistica Alessandra Sorcinelli. Sarà possibile visitare l’esposizione fino al 4 maggio, tutti i giorni dalle ore 10 alle 18,30. L’ingresso è gratuito.

Alla mostra sono presenti le opere di: Andrea Ferre Sette, Andrea Zucca, Anna Buselli, Antonio Mureddu, Antonio Piras, Brandon Brenzi, Bruna Schirru, Enza Collu, Efisio Angiuriga, Elisabetta Exana, Emanuela Farris, Gianni Locci, Giuliana Lodi, Laura Dienu, Loredana Piga, Lorenzo Coccuro, Luciano Arbus, Luigi Porta Luratti, Luigino Camedda, Maja Bissanu, Manuela Zanin, Mariasole Azzi, Massimo Cocco, Nino Stagi, Orlando Tocco, Raimondo Masci, Roberto Massa, Serena Pinna, Simona Innocenti, Veronica Scano, Vincenzo Montis.

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