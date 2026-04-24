Una giornata per celebrare la Resistenza di ieri e la libertà di oggi, tra arte, musica e condivisione all'aperto: sabato 25 le porte di Campidarte apriranno alle 12 per la quinta edizione di "Rebel-Dia". In programma i concerti della colombiana Jimena Angel, del torinese Onda Pacifica e dei sardi Buenaventura, i dj-set della crew di Fogu Rebelde e lo spettacolo circense del Teatro del Sottosuolo, in una Festa della Liberazione che sarà a ingresso gratuito.

L'agriturismo culturale di Ussana accoglierà i più puntuali con il pranzo in socialità, e la possibilità di visitare il Parco Culturale che sorge attorno alla struttura e che anno dopo anno si arricchisce di installazioni artistiche e murales, offrendo in primavera paesaggi colorati e suggestivi. Alle 15 si apriranno le danze con l'arte circense di "Jongo Show", spettacolo per tutte le età dell'omonimo performer, realizzato con il contributo di Regione e Ministero della Cultura.

Al termine, spazio alla musica. Si andrà dai ritmi latini e caraibici del quartetto cumbia Buenaventura alle sonorità viniliche tra afro, salsa, tropical, cumbia ed elettronica del dj Onda Pacifica (alias Andrea Calia) per la prima volta in sud Sardegna, ma già note a Torino grazie alla sua creatura, Tropical Discoteque, che si aggiunge alla direzione artistica del Maloka Festival e alle neonate expo di Tropigrafia.

Completa la line-up l'ospite internazionale Jimena Angel, alla prima assoluta nell'Isola: la cantante, produttrice e dj originaria di Bogotà, dopo la militanza in diverse band sudamericane, ha avviato un percorso solista che vanta già tre album e una nomination ai Latin Grammy, tra tour in Europa e Stati Uniti e presenze a festival come Glastonbury, Roskilde, Foreztival e tanti altri. A Campidarte presenterà il suo nuovo lavoro "Aguacero" uscito alla fine del 2025, carico delle sue principali ispirazioni dub, tropical disco e konpa, nella cornice della musica popolare colombiana.

Conclusi i live sarà il momento delle selezioni musicali sulle note della cumbia, che vedranno in consolle affiliati di Fogu Rebelde quali Civu, Pupusa, Tzia Bonaria e Psy Bruxa, più la recentissima new entry di Gog Doppia G, ad accompagnare il pubblico dopo il tramonto e fino alla chiusura.

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