Proseguono le lezioni nel sito archeologico di Geridu, a Sorso. Oggi, sotto l'attenta guida del professore Marco Milanese, ordinario di Archeologia medievale all'Università di Sassari, altri trenta studenti si sono ritrovati nel sito per approfondire, tra le altre cose, i concetti di bacino stratigrafico, di interfaccia, di superficie in sé, di unità stratigrafica positiva, negativa e di trasformazione. Toccando, seguendo superfici, continuità e discontinuità.

«Ogni struttura in uno scavo stratigrafico non ha un solo numero di US, ma ne ha due: ora il concetto è chiaro anche agli studenti del primo anno, che hanno iniziato stamattina a costruire una propria sensibilità verso la materialità della storia, a osservare, a ragionare sui rapporti fisici e stratigrafici. Lo scavo verrà, presto ma a suo tempo», ha dichiarato Milanese.

