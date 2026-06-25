Sorso, “Radici di Bronzo”: il fascino della civiltà nuragicaIn programma l’evento “Fusione dal vivo” per realizzare un vero bronzetto nuragico con le tecniche di 3000 anni fa
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il fascino della civiltà nuragica rivive al Palazzo Baronale di Sorso con “Radici di Bronzo - La terra dei sardi”. L’appuntamento è per venerdì 26 giugno alle 21 in via Convento per una serata dedicata alla storia, all'archeologia sperimentale e alla magia del fuoco con l'esperto, l'artista archeo sperimentale Andrea Loddo a condurre un viaggio nel tempo unico nel suo genere. Il momento clou della serata sarà "La Fusione dal vivo" per la realizzazione di un vero bronzetto nuragico, con le tecniche di 3000 anni fa.
Si proseguirà alle 22 con il docu film Radici di Bronzo - La Terra dei Sardi”, un viaggio nel tempo dove la storia documentata incontra il mito, svelando gli oscuri legami e i segreti spirituali che univano la Sardegna nuragica alle grandi potenze dell'antico Oriente.
Un tuffo nella storia del passato dove si incrociano miti a vicende di grande suggestione, con particolare attenzione alle tecniche utilizzate nell'uso del bronzo, ma anche alle credenze religiose e ai riti praticati, che mostravano evidenti influenze esterne, in relazione alla vita spirituale dell'Oriente.