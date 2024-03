Il progetto Bookcrossing messo in campo dall’amministrazione comunale di Sorso si amplia e coinvolge le attività commerciali della città. Una modalità già sperimentata e collaudata in due punti vendita del centro che, in collaborazione con la biblioteca comunale Salvatore Farina, hanno allestito un corner libri su modello analogo a quello della cabina installata di recente nel Giardino di via Borio e del servizio attivo nella biblioteca comunale.

Alle attività commerciali che vogliono aderire all’iniziativa e ospitare un punto bookcrossing, la biblioteca fornirà una raccolta di libri selezionati, materiale promozionale e la mappa dei punti bookcrossing cittadini. Chiunque - come è nello spirito di questa modalità di scambio per la libera circolazione dei libri tra le persone - può lasciare volumi che vuole condividere con altri e prenderne altri lasciati da lettori sconosciuti, liberamente e senza vincoli.

«Ringrazio le attività produttive che hanno aderito all’iniziativa e quelle che intenderanno farlo - afferma il sindaco Fabrizio Demelas - attraverso la sinergia tra l’amministrazione comunale, la biblioteca “Salvatore Farina” e loro infatti si potrà creare a Sorso una rete di punti di condivisione e scambio di libri, che contribuirà a diffondere la passione per la lettura nella nostra città».

«Con l'avvio del progetto, si intende ampliare il servizio del bookcrossing coinvolgendo le attività e gli esercizi commerciali - aggiunge l’assessore alla Cultura Federico Basciu - promuovendo la lettura come strumento di crescita sociale e culturale. L'iniziativa è completamente gratuita e consentirà agli esercizi commerciali di poter offrire ai cittadini e ai propri clienti un servizio culturale complementare alla propria attività.»

