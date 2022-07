Al via a Sorso la tredicesima edizione di Calici di Stelle, che ripropone la formula itinerante, dopo le recenti restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. Previsto un ricco programma di eventi e degustazioni in tutto il territorio comunale.

La manifestazione è organizzata dall’Amministrazione comunale-Assessorati al Turismo, Attività Produttive e Cultura, in collaborazione con le cantine locali, le attività produttive del territorio e le associazioni culturali impegnate nell’ambito del teatro, della musica e dello spettacolo.

IL PROGRAMMA – In attesa della giornata clou, in agenda venerdì 12 agosto con il tradizionale evento itinerante “Calici di Stelle”, sta per prendere il via l’ormai consueto appuntamento con la rassegna “Aspettando Calici di Stelle”, un programma di manifestazioni che durerà sino all’11 agosto. Si apre con “Calici in Cantina”, tre eventi per un viaggio in alcune tra le più rinomate aziende vitivinicole del territorio. Il primo dei tre appuntamenti, tutti in programma alle ore 20, è per sabato 9 luglio nella Cantina Nuraghe Crabioni (località Lu Crabioni); quindi venerdì 15 luglio alla Tenuta Asinara (località Tresmontes), mentre l’ultimo evento è previsto per sabato 30 luglio, nella Cantina Antonio Carta (località La Tonnara). Sempre all’interno di “Aspettando Calici di Stelle” si colloca “Tesori di Romangia - Sapori, Suoni e Tradizioni”, la rassegna ideata in collaborazione con l’associazione T@nit che venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 luglio prevede una serie di eventi enogastronomici e culturali itineranti con partenza dal Palazzo Baronale alle 9.30.

Oltre alla promozione enogastronomica, “Aspettando Calici di Stelle” prevede due importanti momenti di spettacolo. Il 10 agosto, alle 19, alla Marina di Sorso è confermato il tradizionale appuntamento con “Musica sotto le Stelle”, serata in musica con spettacolo pirotecnico organizzato in collaborazione con l’associazione Bench Press Sorso. Giovedì 11 agosto l’inaugurazione della mostra dell’artista Tiziano Dettori. Lo stesso giorno (ore 19), a Palazzo Baronale, convegno su “Turismo, Accoglienza e Benessere – Possibili progetti sperimentali”. Di seguito si terrà un concerto di beneficenza “Mai più Sogni Spezzati” - Artisti uniti per AIL, organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana contro le Leucemie.

Il cuore della manifestazione, in programma il 12 agosto, segnerà l’atteso ritorno alla storica formula itinerante. L’evento coinvolgerà le vie del centro storico e gli angoli più suggestivi della città come un vero e proprio “itinerario del gusto”, accompagnato da musica e manifestazioni artistiche.

“Calici di Stelle è oramai un evento tanto caro a tutta la comunità ma anche ai tantissimi visitatori che da sempre hanno preso parte alla manifestazione - dichiara il sindaco di Sorso Fabrizio Demelas -. Con la tredicesima edizione si tornerà finalmente alla formula itinerante tradizionale, dopo due anni di stop forzato imposto dalla pandemia. L’organizzazione richiede un grosso lavoro di programmazione e pertanto sono profondamente grato a tutti gli attori che stanno collaborando alla sua realizzazione. Prevediamo la vendita di 4mila calici con relativi carnet per la degustazione dei vini proposti dalle cantine che operano nel nostro territorio, sempre più protagoniste nel panorama vitivinicolo nazionale e internazionale”. “Le premesse per una edizione da grandi numeri ci sono tutte - conclude il primo cittadino - all’insegna della promozione delle nostre eccellenze”.

Chiarisce alcuni aspetti l'assessore al Turismo e Attività produttive Federico Basciu.“I principali punti di attrazione e ritrovo saranno in via Cottoni, piazzale della Stazione, piazza Marginesu, piazza Garibaldi, piazza Cavour, piazza Sant’Agostino, viale Umberto, piazza San Pantaleo e via Cappuccini - spiega -. Oltre agli stand di degustazione dei vini delle 6 cantine di eccellenza che prenderanno parte all’evento ci saranno numerosi stand di prodotti tipici locali, dove i visitatori potranno degustare i migliori vini del territorio in abbinamento agli altri prodotti tipici della produzione agricola e gastronomia locale".

L’Amministrazione comunale di Sorso per l'occasione ha stipulato una convenzione con la cooperativa Taxi Sassari Service, che a una tariffa fissa di 25 euro accompagnerà i visitatori da Sassari a Sorso.

