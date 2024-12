Ancora un appuntamento a Sinnai per i 40 anni di fondazione del Masise.

Nell'occasione è stata inaugurata una rassegna fotografica sull’attività svolta dai volontari dell’associazione in questi primi 40 anni di attività fra l’ordinaria amministrazione contro gli incendi, alla presenza su grandi eventi legati alle alluvioni in Sardegna e nella penisola, a terremoti e all’azione svolta in Romania e in Albania a soccorso delle popolazioni messe in ginocchio durante le guerre.

Presentato anche il quadro di Roberto Albano e il volume illustrato sui "40 Anni Ma-Si-Se", dal fumettista Lorenzo Nessi e da Eleonora Cancedda, che ha creato e curato il sito Internet del Masise.

È arrivato anche il videomessaggio di Francesco Renga con i suoi auguri.

