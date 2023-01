Concorso letterario in lingua italiana e in lingua sarda a Sinnai. La manifestazione, organizzata dal "Mua", è giunta alla terza edizione. Intitolato “Scrittori d’Archivio”, il progetto è stato creato per promuovere il patrimonio documentale dell’archivio storico comunale di Sinnai.

Il concorso, ideato nel 2020 nel corso del primo lockdown dall’ente gestore, "Sardinia to do", è gratuito e aperto a tutti: ogni partecipante può scegliere un documento storico dell’archivio, tra quelli selezionati dagli archivisti, ed elaborare un racconto o un fumetto in lingua italiana o sarda.

Gli elaborati devono essere inoltrati all’indirizzo muasinnai@gmail.com, entro e non oltre il 9 aprile 2023. Sono quattro le categorie di partecipazione: Categoria A – scuole primarie; Categoria B – scuole secondarie; Categoria C – studenti e studentesse/classi delle scuole secondarie di 2° grado; Categoria D – adulti.

