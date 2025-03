La serata di ”Incontri di montagna” ha avuto come protagonista ieri sera a Sinnai Matteo Cara, geografo autore di numerose guide che raccontano la Sardegna. Tantissimi i presenti nella sala conferenze del Mua (Museo Archivio di Sinnai) che in questa occasione ha ospitato il progetto ideato e curato da Marco Mura (Runner Escursionista) e Amos Cardia (Sardinia biking). Un progetto finalizzato alla divulgazione di temi che mettono al centro la natura attraverso il racconto di protagonisti di sport e attività outdoor, nonché la tutela ambientale e la promozione del territorio.

Matteo Cara ha saputo portare la sua grande conoscenza alle tante persone accorse per questo penultimo appuntamento della terza stagione. Dal concetto di sentiero, a quello di itinerario, alla responsabilità etica di guide ed escursionisti. «In questo modo», ha detto Marco Mura, «si è giunti a fare profonde riflessioni sul grande valore della Sardegna come patrimonio da tutelare e territorio da conoscere in modo approfondito».

Tra i presenti, anche l'assessore alle politiche sportive del Comune di Sinnai. L'ultima sera di questo terzo ciclo di "Incontri di montagna", è previsto per il 9 maggio alle ore 18, nella sala conferenze della biblioteca di Sinnai. Annunciata la presenza di Roberto Fanni, cicloturista che porterà la sua esperienza maturata in Sardegna, In Italia e in Europa, in sella alla sua mountain bike e alla sua mini graziella.

