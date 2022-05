Si svolge domenica a Sinnai la festa in onore di Sant’Isidoro, patrono degli agricoltori. Previsti riti religiosi: alle 19 verrà celebrata la messa solenne animata dal coro polifonico “Serpeddì”. Il rito sarà celebrato dal parroco don Sandro Piludu. Seguirà, verso le 20, la processione con simulacro del Santo agricoltore. Verranno attraversate le vie Funtanzaziu, Roma, Mara, Treste, Flumendosa, Piave, Delle Libertà, XX Settembre, Caprera, Pintor, Sant’Elena, Basilicata, Carbonia con rientro in chiesa. La processione sarà accompagnata dal Gruppo folk Sinnai e dal gruppo Funtn’e Olia. Seguiranno i fuochi artificiali.

Per domani, sabato, alle 20, è in programma al Teatro civico la 13esima edizione della rassegna corale "Is duas columbas". Organizza la corale S'Arrodia con la partecipazione dei tenores di Neoneli, l'orchestra popolare di Orlando Mascia di Maracalagaonis e il coro di Abbasanta. Dopo due anni si torna così a cantare in ricordo “Is Columbas" (Stefano, Felice, Gigi e Ambrogio) che non ci sono più e che hanno avuto un ruolo importante nelle crescita del gruppo.

