Frammenti dal mare. Un dialogo tra Isole. Cosa hanno in comune Taiwan, Gran Bretagna e Sardegna? Attraverso lo sguardo e l’obiettivo dell’artista taiwanese Yu – Chen Lee, Sardegna,Taiwan e Gran Bretagna si incontrano in una mostra fotografica inedita. Dal 22 marzo al MuA – Museo e Archivio di Sinnai arriva “Fragments of the sea – Dialogue between the Islands”, un progetto fotografico nel quale - come si legge in un comunicato del museo di Sinnai - «creature sconosciute emergono dai fondali dei nostri mari. Il lavoro dell’artista si concentra principalmente nella connessione tra gli esseri umani, gli animali e il mondo naturale. Yu-Chen Lee concepisce le sue foto come poesie che portano con sé la percezione del mondo e i sentimenti inespressi. Attraverso questo lavoro si vuole mostrare non solo la bellezza del mare, ma soprattutto le sfide che deve affrontare a causa del pesante impatto umano che quotidianamente devasta il suo ecosistema».

Il tutto potrà confrontarsi in una mostra fotografica che si terrà al museo civico di Sinnai dal 22 marzo al 5 maggio. Una produzione "Sardinia to do", a cura di: Isabella Atzeni, Valerio Deidda. Inaugurazione il 22 prossimo alle 19.

