Il coro S'Arrodia di Sinnai per anni ha accarezzato il sogno di realizzare un proprio CD. Ed è diventato realtà: il CD dal titolo “InCantus”, sarà presentato sabato alle 19.30 presso il teatro civico di Sinnai.

La serata, presentata da Ottavio Nieddu, avrà come protagonisti oltre S'Arrodia, il coro Nuorese “Ortobene” diretto da Giampriamo Incollu e la cantante Jazz Folk Manuela Mameli. Interverrà il musicologo sinnaese Paolo Zedda. Purtroppo, chi non si è assicurato i biglietti per tempo, non potrà assistere allo spettacolo che ha registrato il tutto esaurito in poche ore.

Fondato nel 2007, il coro ha sempre svolto un intensa attività sotto l'attenta e appassionata direzione del suo direttore Maurizio Boassa. Un coro protagonista in serate magiche in Sardegna, nella penisola, in diverse parti d'Europa con i suoi magici canti. Ora arriva il primo CD a conferma della crescita del gruppo.

