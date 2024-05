Tra oggi e domani in tutto il mondo si tiene la giornata internazionale dei musei organizzata dall’Icom.

Quest’anno il tema scelto è "Musei per l’educazione e la ricerca".

Ma, come può un Museo occuparsi di educazione e ricerca? I musei fungono da centri educativi dinamici, promuovendo la curiosità, la creatività e il pensiero critico. Dall’arte e dalla storia alla scienza e alla tecnologia, i musei sono spazi vitali dove l’educazione e la ricerca convergono per plasmare la nostra comprensione del mondo.

Anche il MuA di Sinnai partecipa domani all'evento con due attività gratuite: una per i più piccoli la mattina e una per gli adulti alle ore 18. Nell'occasione, potranno anche essere visitati gli spazi museali gratuitamente dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

Inoltre, alcuni spazi espositivi collocati su tutto il territorio italiano si preparano ad accogliere i volontari di protezione civile nell’ambito di "IO NON RISCHIO", la campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile con cui ciascuno di noi può contribuire a ridurre i rischi naturali e causati da attività umana.

"IO NON RISCHIO" si basa sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni e si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno. Quindi, anche in occasione della Giornata Internazionale dei Musei. Al MuA saranno presenti i volontari della VAB Sinnai!

“IO NON RISCHIO” è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale pubbliche assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione nazionale comuni italiani.

© Riproduzione riservata