Si annuncia uno spettacolo straordinario con la corale S'Arrodia, i tenores di Neoneli, l'orchestra popolare di Orlando Maschia di Maracalagaonis e l coro di Abbasanta. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, a Sinnai riprende la rassegna corale "Is duas colombas". Si torna a cantare con questo attesissimo appuntamento in onore de Is "Columbas" ( Stefano, Felice, Gigi e Ambrogio che nn ci sono più e che che hanno avuto un ruolo importante nelle crescita del gruppo.

“Dopo 12 edizioni in 12 anni, mai ci saremmo aspettati un periodo così lungo di inattività e, soprattutto – ha commentato il presidente della corale Marco Monni - con effetti così devastanti in termini di ricoveri e decessi sulla popolazione mondiale, a confronto dei quali la nostra stessa inattività appare semplicemente banale. Tuttavia questo periodo ci ha portato, quasi costretto, a dedicare un po’ più tempo alla riflessione. Laddove la normale vita quotidiana produceva spesso superficialità, polemiche e malumori, la pandemia ha provocato, come unico lato positivo, la riscoperta di importanti valori come la solidarietà, il senso dell’amicizia e, come nel nostro caso, l’amore per il canto e la gioia per la vita associativa”.

La corale è diretta dal maestro Maurizio Boassa. Aggiunge il vice presidente Andrea Atzeni: “Torniamo quindi a commemorare i nostri amici Stefano, Felice, Gigi e Ambrogio, nel cui ricordo cercheremo ancora ispirazione ed energia per onorare i nostri impegni al meglio e per tanto tempo. Vogliamo però rivolgere un pensiero anche a tutte le vittime, e alle loro famiglie, che il covid ha provocato e che, purtroppo, continuerà a provocare ancora per qualche tempo. Con l’auspicio che la curva in ribasso dei contagi ci conduca al più presto alla scomparsa definitiva del virus”.

L'appuntamento è per il 14 maggio al Teatro civico di Sinnai alle 19. Grande attesa oltre che per la corale di Sinnai, anche i tenores di Neoneli, per l'orchestra popolare Orlando Mascia di Maracalagonis e per il coro di Abbasanta.

