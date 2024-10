La serata inaugurale della terza stagione di “Incontri di montagna”, il ciclo tematico ideato da Marco Mura (Runner Escursionista) e Amos Cardia (Sardinia Biking) – ospitato dal 2022 nella biblioteca comunale di Sinnai - ha avuto ieri sera come ospite Alberto Murgia, giovane villacidrese che all’età di 19 anni è partito in bici dal suo paese per raggiungere Capo Nord. Un viaggio durato sei mesi, che lo ha visto festeggiare il suo 20esimo compleanno con temperature sotto lo zero. Una lunga pedalata di ben 14mila chilometri attraverso diversi Paesi nordici, dormendo quasi sempre in tenda.

Durante il viaggio sulle due ruote Murgia è entrato in contatto con persone che talvolta gli hanno dato ospitalità, ricambiata poi con lavori utili alla famiglia, facendo anche lo spalatore tra la neve. All’interno di queste esperienze, anche una parentesi lavorativa con i cani husky. «Alberto – dice Marco Mura – oggi ci ha entusiasmato con i suoi racconti: un ragazzo straordinario che promette nuove avventure».

Parole, foto e video hanno illuminato la sala conferenze della biblioteca di Sinnai, portando così il pubblico lungo l’itinerario su cui Murgia ha viaggiato. Tante domande hanno inoltre garantito un utile approfondimento sull’esperienza narrata su questo e precedenti viaggi, sempre all’insegna del turismo lento. Il secondo appuntamento di “Incontri di montagna” fissato per il 22 novembre 2024 (ore 18:00) avrà come protagonista Sergio Mascia che presenterà il suo libro “Oltre le montagne. Il mio viaggio a Santiago di Compostela”.

