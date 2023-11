Grande successo per l’edizione 2023 di “Portali Aperti” a Simala.

All’evento di domenica scorsa, organizzato dal Comune e dalla Pro loco, nel piccolo centro di 300 abitanti, hanno partecipato oltre 3mila persone. Visitatori che hanno potuto conoscere le bellezze dei 60 portali presenti e le eccellenze di quello che viene considerato come il “Paese dei Portali”.

«Tutti i menù – conferma il sindaco Gianmarco Atzei - sono andati a esaurimento. Parliamo di preparazioni complesse, realizzate con la migliore qualità che il nostro territorio può offrire. Enorme soddisfazione, inoltre, per il successo delle visite gratuite nelle corti private; compresa quella in LIS, nostro grande orgoglio, che ha esaurito i posti disponibili».

Grande soddisfazione, dunque, per un’edizione totalmente riuscita. Preparate 3 pietanze tipiche in più rispetto allo scorso anno, a raddoppiare gli espositori presenti e aumentare mostre e spettacoli musicali.

«Un risultato – prosegue Atzei - oltre ogni più rosea aspettativa. Merito di tanti, tantissimi volontari che in questo mese hanno dato tutto senza chiedere nulla, per arrivare a questo risultato, in un giorno per noi così speciale. Abbiamo fatto un lavoro immenso».

