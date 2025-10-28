La brezza autunnale non smuove solo le foglie, ma anche i drappi del sipario al Teatro Astra di Sassari: questa settimana il palcoscenico di corso Cossiga 5 ritorna per i primi due appuntamenti della rassegna autunnale. Con l'organizzazione di Associazione ArtsTribù e Farò Teatro, la sesta edizione di "Tribù Teatrali" ospiterà gli spettacoli "Senza Zucchero" di Francesca Saba (giovedì 30) e "Dixie! - un racconto jazz" di Michele Vargiu (il 18 novembre). Entrambi gli appuntamenti avranno inizio alle 20:45, per essere riproposti l'indomani in matinée alle scuole in visita.

A tutti gli effetti un'anteprima del ricco cartellone in arrivo per l'autunno dell'Astra, che trova nella piece e nell'energia di Saba un'ottima introduzione: "Senza Zucchero" calca da diversi anni i palchi, portando senza sconti il tono graffiante e ironico della sua protagonista su numerose tematiche osservate dal punto di vista femminile, tra risata e riflessione, e mescolando insieme stand-up comedy e performance teatrale in un monologo sulle sfide quotidiane per tutte le donne.

La produzione del 18 novembre vedrà invece, sui legni del Teatro turritano, la lettura di un testo originale ad opera di Vargiu, accompagnata dal quartetto jazz di Luca Chessa (sassofono), Andrea Budroni (pianoforte), Lorenzo Agus (contrabbasso) e Jacopo Careddu (batteria). Un racconto che è quasi un viaggio temporale alla scoperta delle radici e della cultura del jazz, attraversando la Sicilia, New Orleans e i fumosi club di New York.

