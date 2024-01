Un annuncio che lascia ben sperare i tanti appassionati di buona cultura c’è già: il Festival dell’isola delle storie tornerà a Gavoi dal 4 al 7 luglio, dopo la pausa dei mesi scorsi, per ripartire con maggiore slancio.

Dall’altra parte, emerge anche la notizia della fine della collaborazione fra l’omonima associazione e il Direttore artistico Marcello Fois, comunicata nelle scorse attraverso un post sui canali social del Festival.

«Dopo diciassette anni di lavoro assieme proficuo e riconosciuto da tutti – si legge nella nota – ad iniziare dal pubblico del Festival, che in questi anni non ci ha mai fatto mancare il supporto, Marcello ci ha espresso la volontà di chiudere questo capitolo della sua vita. Noi lo rispettiamo e lo ringraziamo per questi anni vissuti assieme con tanta passione, lavoro e allegria».

A seguire: «Per questo l’associazione desidera esprimere il suo sincero ringraziamento a Marcello per il contributo che ha fornito nel corso delle edizioni in qualità di presidente».

Non mancano gli elogi per la figura di Fois per il lavoro svolto: «Marcello ha guidato con cuore e dedizione il Festival e insieme lo abbiamo trasformato in un appuntamento culturale di risonanza internazionale. Il suo impegno, la sua visione e la sua capacità di portare storie e personaggi unici a Gavoi hanno reso L’Isola delle Storie un punto di riferimento nell'ambito della letteratura e della cultura italiana e non solo».

E precisando: «Nonostante la fine di questa collaborazione, siamo fiduciosi e consapevoli che questa separazione segnerà l'inizio di una nuova epoca per il Festival. Siamo determinati a preservare l'eredità costruita insieme a Marcello e ad assicurare che il Festival continui a prosperare, celebrando nuove storie, da ascoltare e vivere nelle piazze del nostro paese».

