Grande attesa per il ritorno a Porto Torres del Palio di Santu Bainzu.

Domenica 25 giugno via Mare ospiterà la spettacolare corsa all'anello che chiude idealmente il programma della Festha Manna. Dopo una pausa di sei anni, il Comune è riuscito a trovare i fondi per rilanciare una manifestazione che gode del contributo della Fondazione di Sardegna.

L'organizzazione è a cura dell'associazione Etnos che ha vinto il relativo bando promosso dal Comune.

Il calendario della giornata è stato presentato con la partecipazione dell'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco, della presidente di Etnos Maria Gabriella Ruggiu, della vicesindaca Simona Fois, del presidente del Consiglio comunale Franco Satta e del presidente della commissione Cultura Antonello Cabitta. L'appuntamento avrà un'anteprima la mattina alle 9.30 in piazza Eroi dell'Onda con animazione per bambini con il primo Palio "Di li minoreddi" a cura di Ludolandia. Si comincia Il Palio alle 16 con una sfilata di apertura dall'incrocio tra corso Vittorio Emanuele e via Ponte Romano con il gruppo Folk Li Bainzini dell'associazione Etnos, l'esibizione degli Sbandieratori e Musici della Città dei Candelieri, le Pariglie dell'associazione ippica Giara Oristanese, delle coppie in abito tradizionale provenienti dai vari centri dell'isola e dei cavalieri partecipanti.

Terminato il corteo prenderà il via la gara vera e propria che andrà avanti fino alle 20. Alle 21 in piazza Eroi dell'Onda prenderà il via la serata musicale con un'esibizione del Gruppo Folk Li Bainzini dell'associazione Etnos e del Gruppo Folk Santu Matheu di Chiaramonti. A seguire il concerto delle band Ammerare e Mildred e un Dj set con Omar Dj. Il palio e la parte musicale saranno condotte da Giuliano Marongiu.

Nell'Area verde intorno alla Torre Aragonese, nel corso della giornata si svolgerà l'Estemporanea di Pittura a cura di Associazione Culturale Tnt Global Art. La macchina organizzativa può contare sul supporto di alcuni sponsor privati e di diversi volontari della Consulta, di Atena Trekking, della Pro Loco, degli Scout Cngei, Aps Maestrale e Lega Navale.

Le gare saranno valutate da una giuria composta da Antonio Usai, Michele Gadau, Adonella Mellino, Romano Chessa, Costantino Sanna e Salvatore Sechi (presidente). «Il Palio non si svolgeva del 2017 - dichiara l'assessora Cocco - e in questi anni sono cambiate le regole in materia di organizzazione e sicurezza, e soprattutto sono aumentati i costi. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di valorizzare una componente identitaria tradizionale della cultura turritana e creare un appuntamento che attragga pubblico da tutto il Nord dell'isola».

