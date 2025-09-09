gli appuntamenti
09 settembre 2025 alle 09:54
Settimo San Pietro, «Il pane attraverso la storia»: doppio incontroSe ne parlerà sabato e domenica al museo e a Casa Dessì
Sabato e domenica prossima si svolge al Museo l'Arca del tempo e a Casa Dessì, a Settimo San Pietro un convegno sul pane in età nuragica, sull'arte sacra del pane in Sardegna, sul pane coccoi verso l'Igp per ottenere il marchio Europe.
Prevista anche la degustazione dei dolci con vini da dessert. Domenica il convegno si sposterà a Casa Dessì. Tra i temi in programma: "il pane da su forru a sa mesa".
Diversi i relatori annunciati. Organizza l’associazione Jenna Arcana onlus.
