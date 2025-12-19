“Nell’interesse dello Sato. L’isola dell’Asinara tra Parco Nazionale, Brigate Rosse e Cosa Nostra” di Vittorio Gazale, si aggiudica la nona edizione del “Premio Letterario giornalistico Piersanti Mattarella”, nella sezione Libri Inchiesta. Il volume edito da Solferino e presentato recentemente ad Olbia ( incontro promosso dagli Amici della Biblioteca Civica Simpliciana) ripercorre la storia dell’isola dell’Asinara a partire dall’esproprio statale del 1885 - che la trasformò nella nota destinazione carceraria prima di soldati, poi di brigatisti e mafiosi - fino alla riconversione in Parco Nazionale nel 1997.

Un racconto, con la prefazione di Nando dalla Chiesa, che racchiude oltre un secolo di storia italiana e con il quale, Vittorio Gazale, direttore del Parco, ha voluto omaggiare la memoria di un territorio e i suoi protagonisti. “Vincere il Premio letterario “Piersanti Mattarella” è stato per me un onore profondo e una responsabilità che sento intensamente – il commento di Gazale - . Nel volume ho cercato di restituire la memoria di un territorio che, per oltre un secolo, è stato teatro di scelte difficili e di un impegno silenzioso al servizio delle istituzioni, ricordando figure straordinarie come Carlo Alberto dalla Chiesa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ringrazio il Parco Nazionale dell’Asinara, la casa editrice Solferino, la giuria del Premio e, in particolare, il professor Nando dalla Chiesa, che ha accompagnato il lavoro dalle fasi iniziali fino alla stesura finale, arricchendolo con una prefazione intensa ed emozionante. E dedico questo premio a tutti i luoghi che, come l’Asinara, sono impegnati nel trasformare un passato doloroso in una promessa di rinascita civile, morale e ambientale, senza mai dimenticare la propria storia passata”.

