Saranno Beppe Severgnini, Anna Falchi, Luca Ward, Valeria Marini, Marcello Fois e Marella Giovannelli a ricevere il Premio Jana alla Carriera 2025, in programma questa sera, venerdì 19 dicembre, alle ore 20 all’Auditorium ex CIS in Viale Bonaria a Cagliari.

Giunto alla sua terza edizione, il Premio Jana alla Carriera è un riconoscimento promosso dall’associazione Event’s Partners, con il finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna – assessorato alla Cultura e allo Spettacolo, il contributo della Fondazione di Sardegna e il patrocinio del Comune di Cagliari.

La serata di gala, condotta da Luce Telese e Giuliano Guida Bardi, celebrerà figure che si sono distinte nel giornalismo, nella letteratura, nel cinema, nello spettacolo, nella poesia e nella comunicazione, contribuendo con il proprio talento alla crescita culturale e civile del Paese.

Ad aprire la manifestazione saranno i The Triumphant Voices of Gospel, ensemble di dieci straordinari interpreti tra le realtà più apprezzate del gospel internazionale.

Gli intermezzi musicali saranno affidati al tenore Francesco Medda, Premio Jana 2024, e al mezzosoprano Yaroslava Kozina.

Tra i protagonisti di questa edizione figurano Beppe Severgnini (premio per il giornalismo e saggistica), Marcello Fois (letteratura e drammaturgia), Anna Falchi (spettacolo e imprenditoria artistica), Luca Ward (recitazione e doppiaggio), Valeria Marini (cinema), Marella Giovannelli (poesia) e, a pochi mesi dalla sua scomparsa, Nichi Grauso, insignito alla memoria per il suo contributo straordinario alla cultura e alla comunicazione.

Il Premio Jana alla Carriera si conferma un appuntamento di rilievo nel panorama culturale isolano, capace di coniugare riconoscimento delle eccellenze, spettacolo e riflessione civile, valorizzando le personalità che hanno saputo rappresentare al meglio i valori della creatività, dell’impegno e dell’innovazione.

L.P.

