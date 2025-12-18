Il Rainbook Festival, appuntamento per chi ama la lettura e si impegna contro l’omofobia, ospiterà venerdì 19 dicembre alle 18 la presentazione del libro di Stefano Paolo Giussani "Sei colori controvento", nell’ex convento di Quartu Sant’Elena, in via Brigata Sassari 4. Le associazioni Arcigay Cagliari, Cittadini Sospesi e Artifizio invitano ad un pomeriggio speciale che unisce letteratura e impegno sociale.

Stefano Paolo Giussani è una figura di spicco della cultura LGBTQ+ italiana che gira l’Italia per il suo lavoro, dando voce alle comunità locali. Nel 2012 ha vinto il Premio Brianza con "L'ultima onda del lago", storia LGBTQ ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il romanzo "Sei colori controvento", ispirato ai fatti realmente accaduti a Villanueva de Algaidas nella Spagna del sud, racconta la vicenda di Juan, sindaco di un piccolo paese in Andalusia, che nel marzo 2020 decide di esporre una bandiera arcobaleno sul municipio. Il gesto, apparentemente semplice, spacca in due la comunità locale, dove Juan e suo marito Sebastian sono ancora considerati "foresti" da molti abitanti. La bandiera colorata che ondeggia sopra le case diventa il simbolo di una frattura che covava da tempo, portando tutto verso un apparente scontro inevitabile.

Il libro rappresenta una storia corale di coraggio e resistenza alle consuetudini, alle convenzioni e al conformismo. Il racconto tratta i temi di amicizia, amore, diritti, diffidenza e inclusione in quella che l'editore Massimo Angelini definisce una «piccola storia nobile, controvento, di sei colori».

