Formazione culturale e artistica dei più giovani, sulla scia del successo registrato lo scorso anno, va in scena il progetto educativo “Di Arte in Arte”, organizzato dall’Istituto Chircas e finanziato dal Comune di Olbia. L’iniziativa coinvolge gli studenti delle scuole della città in un ricco calendario di workshop e attività artistiche che spaziano dalla musica alla scenografia, dalle arti plastiche alla composizione in versi. Protagonisti del progetto sono in particolare gli studenti del Liceo Musicale e del Liceo Artistico “De André” di Olbia, che partecipano a tre workshop dedicati rispettivamente alla scenografia, all’allestimento scenografico e alla scrittura poetica.

Un’opportunità significativa è riservata all’orchestra del Liceo Musicale, che prende parte a un laboratorio con il cantautore Federico Sirianni: dopo un excursus sulla storia del cantautorato italiano, gli studenti si cimentano nella scrittura dei testi, che verranno successivamente musicati in un secondo incontro. E già da oggi, presso la Chiesa di Nostra Signora delle Salette, gli studenti del Musicale saranno impegnati nel concerto che rappresenta il momento conclusivo di un intenso percorso di approfondimento dedicato alla figura e all’eredità artistica di Fabrizio De André. Parallelamente, gli studenti e le studentesse del Liceo Artistico, guidati dalla fiber artist e allestitrice museale, Battistina Casula, hanno realizzato una suggestiva scenografia all’interno del Refettorio dell’Arte, spazio che ospita le attività laboratoriali rivolte agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie del Comune di Olbia. Il tema scelto è il “Bosco Incantato”, un ambiente immersivo e fiabesco pensato per stimolare fantasia e creatività. Il Refettorio dell’Arte sarà aperto anche alla cittadinanza fino al 24 dicembre ( dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00) permettendo a famiglie, bambini e visitatori di vivere un’esperienza artistica e natalizia. Durante il fine settimana, i più piccoli potranno anche incontrare Babbo Natale e scrivergli la tradizionale letterina. Grande soddisfazione è stata espressa dall’Assessore e Vice Sindaco Sabrina Serra. «Di Arte in Arte rappresenta un’iniziativa di grande valore perché coinvolge l’intera comunità scolastica - ha detto - . Gli studenti dei licei non sono semplici partecipanti, ma veri protagonisti: progettano, realizzano e condividono percorsi educativi rivolti ai più piccoli, sperimentando responsabilità, collaborazione e passaggio di saperi tra generazioni. All’interno di questo percorso si inserisce anche il bellissimo concerto del Liceo Musicale De André, frutto di un intenso workshop dedicato alla storia artistica del grande cantautore Fabrizio De André, che ha permesso agli studenti di approfondirne il valore culturale e musicale».

L’assessora ha inoltre sottolineato come il progetto integri arte, ambiente e identità territoriale, anche attraverso gite nel Golfo di Olbia, rafforzando il legame tra educazione e territorio. Accanto alle attività formative, grazie allo strumento della Formazione Scuola Lavoro, l’evento offre agli studenti l’opportunità di assistere da vicino agli artisti coinvolti negli spettacoli natalizi del centro città. Il programma di eventi parte stasera, dalle ore 17.00, lungo Corso Umberto, con la parata natalizia di mascotte e artisti di strada; il 21 dicembre, dalle ore 16.30, lo spettacolo “Treno Clown – un’avventura fuori dai binari”, con direzione artistica di Maurizio Giordo; il 23 dicembre dalle ore 17.00, la Parata Spettacolo “Parallel Universe”, con gli ORBS, creature fantastiche che interagiranno con il pubblico; infine, il 23 dicembre, alle ore 19.30, il concerto del Tell Thee Coro Gospel presso la Chiesa di San Michele Arcangelo.

