Si avvia a conclusione il concorso “Tre minuti di celebrità a Cagliari”, competizione aperta a studenti, appassionati e professionisti senza limiti d’età e di provenienza nelle sezioni cinema e fotografia.

Dopo il grande successo dello scorso anno, il premio, sostenuto dalla Regione sarda e dal Comune di Cagliari, è giunto alla fase finale con il gala di premiazione, evento particolarmente ricco di ospiti, in programma domani domenica 21 dicembre, alle ore 17 presso il Thotel.

Sul palco della sala grande, oltre al patron Maurizio Porcelli, ci sarà il direttore artistico del Premio Mario Giua Marassi, regista sardo pluripremiato che sta riscuotendo grandi consensi con lo spot della campagna pubblicitaria nazionale della Regione per i Capodanni in Sardegna con grandi artisti della canzone.

Prestigiose le giurie che sceglieranno i vincitori del ricco montepremi che quest’anno è salito ad oltre 4.000 euro: Franco Felce, fotografo professionista molto noto per i suoi lavori nell’isola, Giuseppe Ungari, attore e fotografo de L’Unione Sarda, vincitore nella prima edizione della sezione fotografica e pluripremiato come interprete di alcuni lavori del regista Francesco Piras, Domenico Manca, storico fotografo della Regione, attivissimo ancora oggi alla soglia del secolo di vita e collezionista di uno sterminato archivio fotografico esposto di recente anche al Teatro Massimo di Cagliari in occasione di una grande festa a lui dedicata per il compleanno dei 90 anni, ed il celebre fotografo di gossip per le testate più prestigiose Riccardo Frezza.

Da quest’anno anche giurati prestigiosi dalla Penisola per i cortometraggi come il regista e attore Giulio Base, direttore del Torino Film Festival, il prolifico compositore di colonne sonore Stefano Mainetti, il regista premio Nastri d’Argento Filippo Soldi, recentemente uscito su Rai 1 con il Film dedicato a Gianfranco Siani. e l’autrice e conduttrice di Radio Rai Pamela D’Amico.

Tanti anche gli ospiti tra cui alcuni protagonisti dei film sardi di straordinario successo usciti recentemente sul grande schermo, “Grazia” di Paola Columba presente all’evento con il produttore Fabio Segatori e la protagonista molto apprezzata a livello internazionale Barbara Pitzianti, e “La vita va così” di Riccardo Milani” con l’iconica figura di Ignazio Loi, il pastore di Terralba che ha impersonato il protagonista Ovidio Marras passato alla storia per non essersi piegato alle richieste economiche di potentissime multinazionale che volevano comprare le sue terre per una speculazione edilizia in riva al mare, e l’autore della colonna sonora, Moses Concas, già molto noto al pubblico italiano e straniero per aver vinto Italia’s Got Talent e finalista ad America’s Got Talent.

Ingresso libero e gratuito.

