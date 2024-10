Festeggia il primo compleanno il gruppo femminile di lettura “Palestra letteraria libr…ami” di Senorbì.

«L’idea di fondare il gruppo nasce dalla passione per i libri e gli albi illustrati unita alla volontà di promuovere la lettura come strumento di incontro fondamentale anche per favorire il benessere individuale e sociale», spiega Rita Pireddu, ideatrice e curatrice del progetto, che ha al suo attivo l’organizzazione di numerose iniziative culturali. Il primo incontro si è tenuto il 6 ottobre 2023, attualmente le partecipanti sono una decina di donne.

Gli incontri, rivolti a sole donne, si svolgono generalmente il primo venerdì di ogni mese nella biblioteca comunale nella Casa Lonis.

«Ogni mese si decide un libro da leggere di cui si discute all'apertura dell'appuntamento successivo - continua Pireddu -; si affrontano tematiche la cui ricorrenza cade in quel determinato mese, ad esempio la giornata contro la violenza sulle donne è stata tema di dibattito lo scorso novembre, mentre a gennaio abbiamo affrontato i temi legati alla Shoah che si celebrano in occasione della giornata della memoria». In molti casi invece sono gli anniversari di nascita o di morte di personaggi storici o di importanti autori a ispirare il dibattito.

Il gruppo inoltre partecipa ai festival letterari e alle presentazioni di libri in zona (recentemente c'è stata la partecipazione al Festival del fumetto di Pimentel), negli incontri oltre allo scambio di suggerimenti ci si scambia materialmente i libri letti.

