Nonostante la giovane età (ha avviato la sua produzione solamente 15 anni fa) la Cantina Nuovi Poderi di Sisini sta dimostrando di poter fare la voce grossa nei più prestigiosi concorsi internazionali dedicati alle eccellenze vitivinicole. L’azienda della Trexenta, con vigne e cantina nei campi di Sisini - piccola frazione di Senorbì - ha conquistato tre medaglie al Concours Mondial de Bruxelles, piazzandosi così al primo posto tra i vini sardi premiati alla trentaduesima edizione della competizione tenuta quest’anno a Yinchuan, nel cuore della regione vinicola del Ningxia, in Cina. Due ori e un argento per il vino della Trexenta.

Medaglie d’oro per il Nasco di Cagliari Doc “Taja 2023” e per il Vermentino di Sardegna Doc “Istrale Balck Label 2024”, medaglia d’argento per il Barbera sardo Archeo 2022 (Isola dei Nuraghi Igt). «Questi importanti riconoscimenti rappresentano un importante stimolo per la nostra giovane Cantina che basa il suo lavoro sulla ricerca della qualità, puntando su vitigni autoctoni e moderne tecniche di vinificazione», spiega Marco Giuntelli, che manda avanti l’azienda insieme al figlio Luigi, alla moglie Silvia e au un gruppo di fidati collaboratori. Le tre medaglie del Concours Mondial de Bruxelles vanno ad aggiungersi, tra i premi più recenti, alla medaglia d’oro conquistata da Nuovi Poderi al quarto Concorso nazionale “Vermentino” di Massa (premiato il Doc “Istrale 2024”) e ai due riconoscimenti 5 StarWines ottenuti al Vinitaly sempre per il Vermentino Doc “Istrale” e per il Nasco di Cagliari Doc “Taja 2023”.

© Riproduzione riservata