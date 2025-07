La grafica ideata per celebrare l'edizione numero 40 del festival internazionale del folklore si fa simbolo del viaggio come esperienza di vita. Quattro percorsi, dai colori diversi, rappresentano le tappe fondamentali del cammino umano: la preparazione, la partenza, l’esperienza vissuta e la trasformazione in ricordo. Tutte le strade confluiscono in un unico grande cerchio, simbolo di unità nella diversità, a ricordare che il valore del viaggio non risiede nella meta, ma nel percorso stesso: unico, mutevole, personale.

E' una strada percorribile in due sensi: l'associazione Ittiri Cannedu si è aperta al mondo rappresentando nei vari festival le tradizioni ittiresi e sarde; l'altra direzione è quella che da tutti i Continenti porta a Ittiri, fulcro del folklore per una settimana, con l'imprimatur da quest'anno del CIOFF, acronimo di "Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d´Arts Traditionnels", una organizzazione internazionale culturale non governativa in relazioni formali con l'Unesco.

Il viaggio avrà un prologo il 16 luglio a Ittiri col concerto per il Festival delle Bellezze. Il 17 luglio Alghero accoglierà come di consueto l'anteprima di Ittiri Folk festa ospitando alcuni gruppi stranieri, quindi l'intensa quattro giorni a Ittiri, dal 18 al 21 luglio. La chiusura è una novità: il 22 luglio Sassari accoglierà in piazza Santa Caterina le “Danze dal Mondo”.

Per quanto riguarda gli ospiti del 40° festival, dall'Asia arriva Taiwan: sarà uno dei sette gruppi stranieri che scambieranno tradizioni e cultura con i gruppi sardi. La compagnia di arti performativa Nan Feng è stata fondata 15 anni fa con l'obiettivo di promuovere l'integrazione tra la cultura tradizionale di Taiwan e l'innovazione moderna. La compagnia asiatica si concentra sullo sviluppo della danza popolare come Chaguzhen (formazione di carri con tamburi), danze del drago e del leone, nonché l'essenza delle culture indigene.

Nei prossimi giorni verranno svelati gli altri gruppi stranieri e il programma. Intanto sui social di Ittiri Cannedu alcune gustose anticipazioni.





