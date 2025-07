Ma la felicità si può imparare? “Certo che si può imparare!” è la risposta che ci offrono gli psicologi Rebecca Shankland e Jean-François Marmion nel loro Il bicchiere mezzo pieno (Sonda, 2025, Euro 18,00, pp. 136), una guida a fumetti per scoprire la psicologia positiva e applicarla nella vita di tutti i giorni.

Il primo passo da compiere è prendere consapevolezza che anche felicità può entrare a far parte della nostra esistenza, rendendola diversa da come l’abbiamo vissuta ora. Serve quindi un’azione positiva, serve mettersi in gioco. È quello che fanno i protagonisti del libro di Shankland e Marmion, ben reso graficamente da Aude Massot. Quattro persone si incontrano a una festa di matrimonio. Tre di loro, Pietro, Damiano e Rebecca, sono stati compagni di classe e non si vedono da anni. Sonia, figlia di Pietro, è una adolescente precocemente disillusa. Nonostante le loro distanze e differenze iniziano a confrontarsi su un tema universale: che cos’è la felicità? Pietro è convinto che stia nel successo professionale ed economico, Damiano nella capacità di accontentarsi, mentre Sonia la considera una semplice illusione. Sarà Rebecca, la psicologa del gruppo, ad aiutarli a vedere le cose in modo diverso, introducendoli alla psicologia positiva. Niente di magico, niente di esoterico.

La copertina del libro

La psicologia positiva è, infatti, un ramo della psicologia nato negli Stati Uniti negli anni Novanta del Novecento e che studia gli aspetti positivi dell'esperienza umana. Si concentra, così, su ciò che rende la vita degna di essere vissuta, piuttosto che sui disturbi mentali. Si concentra sullo studio scientifico del benessere, delle emozioni positive, dei punti di forza del carattere e delle virtù che permettono agli individui, ai gruppi e alle istituzioni di prosperare. In sintesi, la psicologia positiva si allontana dalla tradizionale focalizzazione psicologica sulla patologia e sulla sofferenza per esplorare e promuovere il funzionamento ottimale dell'individuo. In quest’ottica, Rebecca spiega ai suoi compagni che la felicità si può realmente imparare. Come? Allenandosi ogni giorno con strumenti semplici come la gratitudine, il perdono, le emozioni positive e imparando a riconoscere quei pensieri che ci fanno vedere tutto storto.

Primo volume della collana LiberaMente questa guida a fumetti ti mostra come prenderti cura della tua salute mentale e vivere con più serenità e fiducia. È lo scopo di questa collana di guide a fumetti, incentrata sulla vita, la felicità, la resilienza e l’equilibrio emotivo. In un mondo pieno di problemi e cambiamenti, come possiamo prevenire malesseri e malattie del corpo, così possiamo anche sviluppare risorse e strategie per evitare di ammalarci psicologicamente.

