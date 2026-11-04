Si è riunito ieri, martedì 3 novembre, negli spazi della Biblioteca Comunale di Sennori, il primo tavolo di lavoro "Costruire l'identità delle Domus de Janas", uno snodo cruciale nel percorso verso il riconoscimento a Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. L’incontro, promosso da Fondazione Fitzcarraldo e facilitato da Destination Makers, ha riunito i Comuni del sito seriale, il CeSim, Comes Cooperativa Mediateche Sarde e diversi stakeholder con l’obiettivo di far emergere un’identità unica, forte e condivisa. L'attività ha portato i partecipanti a ragionare come un’unica destinazione Unesco, nel pieno rispetto delle peculiarità locali che arricchiscono questa grande narrazione corale.

Attraverso specifici strumenti di co progettazione, i lavori sono partiti dall'analisi dei dati oggettivi, come la pietra e il paesaggio, per arrivare alla definizione del "Why", la promessa valoriale del brand capace di abbracciare ed esaltare le caratteristiche di ogni singolo sito. A conclusione dell'incontro, un'analisi Swot individuale e propositiva ha permesso di calare questa visione comune sulle singole aree patrimoniali, evidenziandone in modo costruttivo punti di forza, opportunità e criticità.

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