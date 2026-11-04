Incontri culturali, romanzi, arte e archeologia. Quattro appuntamenti nella biblioteca Daniele Lai per la rassegna "Autunno di libri", costola del festival letterario Sette Sere Sette Piazze Sette Libri. La kermesse culturale è ideata e organizzata dalla Pro Loco di Perdasdefogu guidata dal presidente Vittorino Murgia.

Si parte il 6 novembre, alle 17.30, con "Dentro la borsa" edizioni Il Maestrale, di Francesca Spanu. Un romanzo intenso che esalta il valore dell'amicizia e della sorellanza e affronta le contraddizioni del nostro tempo. Cristina e Lidia, le indimenticabili protagoniste del libro, apparentemente lontane, stringono un forte legame fatto di sostegno e comprensione. Francesca Spanu, è avvocata, consulente legale per il centro antiviolenza "Feminas" e per il "Progetto Respiro" a tutela degli orfani speciali, da settembre 2025 è membro della X commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne, dal 2019 dirige il Festival Letterario del Monreale.

Il 13 novembre, Antonio Boggio presenterà, sempre alle 17.30, "Nero Mediterraneo, un'indagine di Alvise Terranova", Mondadori. A Carloforte arriva un peschereccio a bordo del quale si trovano alcuni migranti. La mattina successiva all'approdo viene scoperta in un arenile a poca distanza il corpo senza vita di una ragazza. Si tratta di Brigitta Mura, una diciannovenne che di lì a poco sarebbe dovuta partire a Genova per studiare. Nelle stesse ore del ritrovamento si apprende che uno dei profughi del peschereccio, durante la notte, è scappato dal centro di accoglienza. In tanti sono pronti ad accusare il fuggitivo di omicidio. L'indagine è affidata ad Alvise Terranova, il commissario rifugge dalle risoluzioni semplicistiche del caso. Antonio Boggio è nato e cresciuto a Carloforte, vive e lavora a Cagliari, dopo i primi due romanzi con protagonista Terranova, per i tipi di Piemme, la serie è proseguita nel Giallo Mondadori con il romanzo Assassinio all'Isola di San Pietro.

Penultimo appuntamento di Autunno di libri, giovedì 26 novembre, alle 17.30, con Chiara Gatti e il libro "Sotto una buona stella, stelle e comete dell'arte", ed. Interlinea. Giotto fu il primo a rappresentare la stella cometa, uno dei simboli dell’attesa del Natale. L’artista vide di persona la cometa di Halley nel 1301. Si immaginò sotto il cielo di Betlemme all’epoca in cui nacque Gesù. Chiara Gatti ci accompagna in un viaggio tra le opere degli artisti ispirati e stregati da stelle e comete «lucenti come il sole», da Dürer a Turner, da Van Gogh, con la sua celebre Notte stellata, fino al nostro tempo di guerra con il foro di una granata su un muro della Palestina di Banksy. Sotto una buona stella un saggio che esplora il tema degli astri, delle stelle e delle comete nella storia dell'arte. La stella è simbolo sacro, elemento di angoscia, mistero, legame con il sublime, messaggio dall’infinito. La stella è infine una ferita sospesa sulla natività. Uno spiraglio di pace nel dramma del conflitto. Chiara Gatti è storica e critica dell’arte. Scrive per le pagine di “Repubblica”, “il Venerdì” e “Robinson”. È direttrice del Museo MAN di Nuoro e del museo Nivola di Orani. Il 27 dicembre, Valentina Prunas, archeologa, presenta la sua tesi di master, post grad diploma conseguito presso l'università di Leicester in archeologia del Mediterraneo classico. «Dopo il successo della sedicesima edizione di Sette Sere Sette Piazze Sette Libri abbiamo preparato un cartellone autunnale con nomi di spicco del mondo della cultura italiana - ha detto il presidente della Pro Loco, Vittorino Murgia. - Leggendo si vive è lo slogan del nostro festival, è la nostra idea di riunire le persone intorno ai libri, di promuovere il libro e la lettura». Le serate saranno presentate dalla giornalista Francesca Lai. "Autunno di libri" è realizzato dalla Pro Loco Perdasdefogu grazie al contributo della Fondazione di Sardegna, con il patrocinio della Regione Sardegna e del Comune di Perdasdefogu.

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