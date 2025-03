Le donne italiane continuano a subire una discriminazione di genere, con salari più bassi, minori opportunità di carriera e pensioni inferiori rispetto agli uomini. Una condizione che penalizza non solo le lavoratrici, ma anche l’intero sistema economico. Il divario occupazionale, ancora troppo ampio, sarà al centro dell’incontro-dibattito “Donne e lavoro” in programma sabato 15 marzo a partire dalle 16.30 nella Casa Aresu di Sisini, frazione di Senorbì.

L’iniziativa è promossa dalla Cgil di Cagliari e dalla Cgil Spi Lega Bruno Trentin in collaborazione con il Coordinamento Donne Spi Cgil Cagliari, l’ampi Trexenta, l’associazione Progresso Donna e i Comuni di Senorbì e Guasila. Associazioni e istituzioni si presentano uniti per promuovere la parità di genere anche nell’ottica di un rinnovato impegno per determinare il rilancio di economia e sviluppo.

Per l’occasione verrà proiettato il docu-film “Donne e lavoro”. Dopo i saluti del sindaco di Senorbì Alessandro Pireddu e dell’assessora alla Cultura Sonia Mascia interverranno Nadia Bastone (regista del film “Donne e lavoro”), Lidia Roversi (presidente provinciale Anpi Cagliari), Paola Casula (sindaca di Guasila e consigliera regionale), Lucia Sanna (associazione Progresso donne) e Rachele Oggiano (segretaria provinciale Spi Cgil). Conclusioni affidate a Simona Fanzecco, segretaria generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Cagliari.

