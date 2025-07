Luca Martinelli, giovane promessa del giornalismo radiofonico, incontra Madre Maria Benedetta, badessa del monastero Mater Ecclesiae, sull'Isola di San Giulio. A lei, alla sua particolare scelta di vita è dedicato il podcast che il giovane intende realizzare. Nella suggestiva cornice del lago d'Orta, le loro voci si intersecano, per dare vita ad un dialogo profondo, in cui immergersi e riflettere sulla vita, le sue infinite opportunità e il coraggio di ascoltare la voce del cuore, senza barriere, né compromessi.

È questa la trama in breve del nuovo romanzo di Elvira Serra, “Le voci di Via del Silenzio” (Solferino) che verrà presentato venerdì 1 agosto, alle 19, al Madn di Senorbì in occasione del consueto appuntamento estivo con la rassegna “Una notte al Museo”.

Protagonista di questa edizione 2025 sarà Elvira Serra. Firma del Corriere della Sera, impegnata in fatti di cronaca e costume, ha realizzato interviste a personaggi celebri mettendone in risalto l'essenza umana. Cura la rubrica “Polaroid”, scrive sul blog "La ventisettesima ora", collabora con i settimanali "Diva e Donna" e "Oggi". La cornice artistica della serata è affidata a Flaviano Ortu, il cui percorso espositivo arricchisce le sale del nostro Museo.

«L’iniziativa culturale rientra nell'ambito delle manifestazioni in onore di Sant'Antioco e, per questo, ringraziamo il Comitato omonimo per la sensibilità e l'entusiasmo dimostrati. Prezioso supporto sarà quello di Marco Serra e della Cartolibreria Gramar di Senorbì», sottolinea la direttrice del Madn, Elisabetta Frau.

© Riproduzione riservata