L’inverno letterario a Senorbì entra nel vivo. Il museo archeologico Domu Nosta (Madn) prosegue con i prestigiosi appuntamenti culturali promossi per riscoprire la bellezza di dialogare con gli autori e ascoltare le loro storie.

Oggi, venerdì 6 dicembre, alle 17, nella sala conferenze del civico museo di via Scaledda 1 (in pieno centro storico), si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Cristina Caboni “La ragazza senza radici”. «È un appuntamento da non perdere - dice Elisabetta Frau, responsabile scientifico del museo di Senorbì -, sarà l’occasione per dialogare con una delle autrici più amate degli ultimi tempi e inaugurare, con lei, gli eventi che precedono il Natale».

Con il romanzo “La ragazza senza radici”, edito da Garzanti, Cristina Caboni da vita ad un intreccio sapiente che avvince, commuove e incita a osservare, senza giudizio, la bellezza del caos, alla scoperta delle infinite opportunità di crescita, celate in apparenza.

La serata è promossa in collaborazione con la cartolibreria Gramar di Marco Serra. Interverranno Elisabetta Frau, che dialogherà con l’autrice, il sindaco di Senorbì Alessandro Piredddu e l’assessora comunale alla Cultura Sonia Mascia.

