È stato scoperto il buco nero più vicino alla Terra: si chiama Gaia BH1 e dista "solamente" 1300 anni luce da noi. Le sue dimensioni sono pari a 10 volte quella del nostro sole.



Gaia BH1 ha una particolarità rispetto ai buchi neri che siamo abituati a studiare. Se gli altri infatti, che si trovano al centro delle nostre galassie, producono luce (non nel buco nero ma nella materia che vi vortica intorno e che vi sta cadendo), Gaia BH1 è un buco nero che non emette luce.



Come siamo riusciti a scoprirlo, quindi? Grazie alla sua stella compagna. Molte stelle infatti hanno delle stelle compagne e il suo movimento ci ha rivelato l’esistenza di questo buco nero.



Ma allora quanti buchi neri esistono nella nostra galassia come Gaia BH1? Buchi neri che non possiamo vedere ma che possiamo scoprire se hanno delle stelle compagne vicine.

© Riproduzione riservata