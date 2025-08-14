Annullato il concerto del gruppo storico dei Bertas, in programma ieri sera, 13 agosto, nell’Atrio Metropoli della basilica di San Gavino, a Porto Torres. L’esibizione è stata sospesa per sopravvenuti motivi tecnici. La decisione è stata presa dopo l’allestimento della strumentazione nel piazzale della chiesa, e annunciata davanti ad un pubblico numeroso.

Per oltre mezz’ora i tecnici hanno provato a risolvere il problema senza risultato. La data prossima del concerto, ancora da stabilire, potrebbe essere il 19 agosto. Il tutto verrà comunicato dall’Associazione Musicando Insieme, organizzatrice della rassegna concertistica XX edizione di Musica&Natura. La band la band sassarese composta da Mario Chessa (pianoforte, tastiere e voce), Enzo Paba (chitarre e voce), Marco Piras (chitarre) presenterà il progetto “Bertas-60 anni di Musica”.

Saliranno sul palco accompagnati da un gruppo di amici musicisti, come loro stessi amano definirli, Franco Castia (vocalist), Giuseppe Gadau (basso e voce), (Fabrizio Loriga) batteria e percussioni, Maria Rosaria Soro (vocalist), Enrica Virdis (vocalist).

© Riproduzione riservata