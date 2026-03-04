L'opera di Torquato Tasso interpretata con gli occhi di un pittore e illustratore del Novecento. La sede sassarese della Fondazione di sardegna, in via Carlo Alberto, ospita le opere realizzate nel 1070 dall'artista nuorese Bernardino Palazzi.

La mostra è a ingresso gratuito, visitabile dal lunedì al sabato dalle 10 alle 20.

Le tavole testimoniano una rilettura novecentesca del poema tassiano, in cui l’epica viene filtrata attraverso una composizione misurata, un uso consapevole del colore (a tempera) e una forte sintesi formale. Palazzi restituisce i momenti emblematici del poema con immagini essenziali, capaci di coniugare tradizione e sensibilità moderna.

L'artista nuorese ha scelto alcune scene dai canti che parlano di duelli, incontri tra eroi e figure femminili e anche momenti di sospensione lirica. "I personaggi sono talvolta isolati o collocati in ambienti essenziali come se a palazzi interessi più mettere in evidenza il valore simbolico dell'azione più che ritrarla in ogni dettaglio.

© Riproduzione riservata