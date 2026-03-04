Promuovere il fermento creativo, guardando ai giovani talenti locali. Si chiude il "Premio Start", concorso per artisti tra i diciotto e i trentacinque anni promosso dalla Fondazione Bartoli-Felter, con un'expo collettiva dedicata ai ventitré finalisti: l'inaugurazione è per giovedì 5 al Temporary Storing della Fondazione, in via XXIX novembre 3 a Cagliari, dove le opere rimarranno esposte fino al 20 marzo. Proprio nella giornata d'apertura è previsto l'annuncio dei vincitori di ciascuna categoria, da premiarsi con una futura mostra personale, diretta dalla critica e curatrice Roberta Vanali.

Pensata come una vera e propria piattaforma di lancio per i partecipanti, questa prima edizione del Premio Start nasce con l'obiettivo di individuare e supportare le nuove generazioni creative dell'Isola, scommettendo infatti sulla sperimentazione visiva. Della giuria del concorso, guidata dal presidente della Fondazione Ercole Bartoli, hanno fatto parte la stessa Vanali, la sua collega Alessandra Menesini, il regista e fotografo Giovanni Coda e la gallerista Chiara Manca, andando a selezionare fra numerose candidature per le categorie pittura, fotografia e illustrazione e grafica.

I ventitré finalisti, da domani esposti nella mostra di gruppo – anch'essa a cura di Vanali – sono quindi Sara Abad, Giuseppe Atzori, Fiore Cao, Giulia Desogus, Laura Desogus, Alessandra Fiori, Rita Gadau, Chiara Lafiut, Luca Loddo, Giuseppe Loi, Michela Masu, Rocco Meloni, Elettra Norfo, Simona Pes, Flavia Pili, Graziano Piredda, Alice Rambaldi, Danilo Schirru, Marco Secchi, Amirah Suboh, Luca Tuveri, Valeria Vavoom, Aurora Zandara.

Nelle prossime due settimane, il "laboratorio a cielo aperto" del Temporary Storing offrirà quindi ai visitatori una panoramica sulle più recenti traiettorie ed espressioni dell'arte contemporanea sarda: un impegno che verrà testimoniato anche dal venturo catalogo ufficiale dell'evento, da realizzarsi in collaborazione con The Social Gallery.

