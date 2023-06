Salgono a 243 i prodotti tipici nella lista ufficiale dei Prodotti agroalimentari tradizionali della Sardegna stilata dal Ministero delle Politiche agricole.

L’ultima new entry è la Coccoi prena, il pane ripieno di patate, formaggio e menta di origine ogliastrina.

Un piatto antico e “povero, realizzato con gli ingredienti dell'economia agropastorale dell'Isola, ma in grado di dare un ricco apporto calorico e i valori nutritivi richiesti da una dieta completa.

«La Coccoi Prena ha tutte le caratteristiche per essere inserita in un paniere ricco di specialità locali ogliastrine», spiega Attilio Usai presidente della Cna Ogliastra. «Un piatto antico almeno quanto i culurgionis, che ora rappresenta un'opportunità di crescita per le aziende che operano nel settore. Auguriamo a questa specialità la stessa fortuna dei culurgionis insigniti del massimo riconoscimento europeo che ha reso l'Ogliastra famosa anche per il patrimonio agroalimentare».

Salvatore Marci di Cardedu è stato il primo produttore a commercializzare il prodotto: «La vendiamo sia fresca che cotte ma anche surgelate», dice. Aggiungendo: «Da decenni abbiamo compreso che questa specialità locale aveva potenzialità enormi anche perché adatto alle esigenze della vita moderna: si può consumare agevolmente anche freddo e a giorni di distanza dalla preparazione».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata