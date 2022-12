Un detto popolare recita: “Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia”. Si tratta in realtà di un grossolano errore, che si tramanda ormai da tempo.

Il giorno più corto è in realtà quello che coincide con il Solstizio d’inverno, il 21 dicembre, ossia quando il Sole tocca il punto più a sud del suo tragitto annuo intorno al pianeta Terra, quindi la minima altezza rispetto all’orizzonte che vediamo, e comincia ufficialmente l’inverno astronomico.

Ma chi era Santa Lucia? Una martire cristiana nata a Siracusa e morta nel 304, il 13 dicembre. Rimasta orfana di padre quando era solo una bambina, aveva fatto voto di verginità. Sua madre era molto malata e insieme erano andate a pregare al sepolcro di Sant’Agata. Lucia si era addormentata e aveva sognato la Santa che le aveva detto di non chiederle miracoli, la sua stessa fede avrebbe provveduto. E così era stato, sua madre era guarita.

Nel frattempo, Lucia era stata promessa in sposa a un pagano il quale, vistosi rifiutato, l’aveva denunciata in quanto cristiana (all’epoca perseguitati). Accusata di stregoneria e condannata a morte, una volta cosparsa d’olio e data alle fiamme, il rogo non l’aveva nemmeno sfiorata. Infine quindi era stata pugnalata alla gola.

La tradizione vuole che il suo nome sia legato alla protezione della vista perché ci sono molte storie che raccontano di come Lucia si fosse cavata gli occhi pur di non cedere al matrimonio.

