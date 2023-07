Un museo a cielo aperto per un giorno. Il sito archeologico di S’urachi per un giorno sarà aperto ai curiosi, a chi vuole scoprire cosa si trova all’interno. Sabato, a partire dalle 19, visite guidate all'interno del sito in compagnia degli archeologi che scavano da ormai due settimane in località Su Padru, territorio di San Vero Milis.

Si tratta di una campana internazionale, del proseguimento di un lavoro iniziato nel lontano 2012 finanziato dalla Brown University e dall'amministrazione comunale di San Vero Milis. Gli studiosi, provenienti da varie parti del mondo, sono guidati da Peter Van Dommelen, direttore scientifico del sito nuragico, perfettamente conservato. Così dicono gli esperti. In questa zona infatti non è mai passato un aratro.

L’obiettivo dello studio è quello di trovare informazioni per raccontare chi abitava in quel preciso punto dove è presente il nuraghe. Ma anche i metodi di costruzione. Il sito in questi giorni sta regalando nuovi reperti e tante informazioni inedite. L’età è quella del ferro. Attorno al nuraghe sono presenti tanti muri di una casa di età cartaginese, o di varie abitazioni. Questo è ancora da capire. Sono venute alla luce anche diverse ceramiche di tradizione nuragica. Tutto ciò che viene scoperto viene trasferito ogni giorno al museo di San Vero Milis per lo studio e la catalogazione

