Ieri a San Sperate è stato inaugurato un murale in memoria di Michela Murgia e Pinuccio Sciola, nell’ambito di Sant’Arte, il Festival di arti visive e performative nato proprio su idea di Sciola.

L’opera, realizzata sulla facciata di via San Sebastiano 21, riproduce una fotografia del maggio 2013 di Maki Galimberti che ricorda l’incontro tra l’artista e la scrittrice al giardino sonoro e la loro profonda amicizia. È stata effettuata con una speciale tecnica di trasposizione.

Galimberti è un fotografo ritrattista di personaggi famosi, autentico artista dell'obbiettivo. Le sue fotografie sono pubblicate su centinaia di copertine e campagne pubblicitarie in tutto il mondo.

Ieri, presente all’inaugurazione, ha dichiarato: «Mi sono emozionato, perché per la prima volta ho visto un murale realizzato con una mia fotografia. Si tratta di una soddisfazione superiore alla copertina del giornale più figo che ci possa essere al mondo. La foto che ho fatto a Michela Murgia e a Pinuccio Sciola è stata scattata all’interno del Giardino Sonoro, dove mi portò lei, che dovevo fotografare per un giornale e mi propose di venire qui per conoscere una persona fantastica, un soggetto meraviglioso. Aveva ragione».

Un’opera che dunque consegna alla memoria storica l’amicizia tra i due artisti.

