Via sabato 13 aprile alla seconda giornata di incontri della Scuola di formazione politica promossa dai Riformatori sardi.

L’iniziativa bipartisan, che si indirizza a chi desidera approfondire il buon governo dei Comuni e i meccanismi della politica, ha raccolto oltre 100 iscrizioni e rappresenta la seconda parte del corso dedicato agli Amministratori locali.

Tre gli appuntamenti in calendario: il primo il 6 aprile scorso, che ha visto fra i protagonisti l’editore de L’Unione Sarda Sergio Zuncheddu, quindi tappe il 13 e il 20 aprile (stabilimento “Il Lido” del Poetto, dalle 9.30 alle 13).

Tema trainante delle tre mattinate di approfondimento politico è la comunicazione.

Sabato ad aprire i lavori sarà Andrea Camaiora, giornalista, docente universitario di comunicazione, esperto di vicende mediatico giudiziarie e di crisi, che si è occupato di alcuni dei casi più scottanti degli ultimi anni, dal processo sul crollo del ponte Morandi all’inquinamento pfas in Veneto. Con il suo studio di comunicazione, The Skill, ha affiancato la difesa nel processo in Vaticano, a tutela del cardinale Angelo Becciu.

Camaiora terrà una lezione dal titolo “Le sfide della politica tra mondo analogico e digitale: correlazioni tra cittadini, media e reputazione”.

La sessione tematica a seguire avrà invece come titolo “Il nuovo sviluppo delle città” e prenderà forma e contenuti con gli interventi di Giulio Steri, avvocato del Foro di Cagliari e già avvocato dello Stato, sul tema “I rapporti tra pubblica amministrazione e politica”. Quindi Paolo Sanjust, docente di architettura, in un intervento sul tema: “Verso il 2025: il prossimo festival di architettura di Cagliari”.

