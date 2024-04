Saranno 26 i siti visitabili in occasione dell’evento "Monumenti aperti" in programma anche a Quartu e nel suo territorio per il 4 e 5 maggio, tra chiese, siti archeologici, torri, fortini e case storiche. Un vero viaggio nella storia, dai nuragici ai nostri tempi, per scoprire la Quartu di altri tempi e il percorso che l’ha portata ad essere ciò che è oggi.

«Monumenti Aperti è per noi una graditissima conferma e un appuntamento consolidato che ci dà modo di far conoscere i beni culturali ed artistici della nostra città a visitatori e residenti - spiega il Sindaco Graziano Milia -. Una vetrina imprescindibile per Quartu Sant’Elena, che attraverso questa iniziativa rivela le sue radici offrendo una versione inedita di sé».

«Il tutto all’interno di un percorso di riscoperta coinvolgente ed unico, in grado di restituire alla nostra comunità un più profondo senso di appartenenza e di orgoglio», conclude il primo cittadino.

