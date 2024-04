Un altro murale per abbellire la città, in questo caso la scuola media di Flumini - in via Is Pardinas - dove oggi è stata inaugurata l’opera realizzata dall’artista Manu Invisible, insieme agli studenti del litorale, dal titolo “Prospettive”.

L’iniziativa - “Scolora la città” - è stata finanziata dal Comune nell’ambito dei progetti di coesione sociale, e promossa dalla Fondazione Domus De Luna. Oltre a studenti, personale scolastico, Manu Invisible, e Ugo Bressanello di Domus De Luna, questa mattina erano presenti anche le assessore Cinzia Carta e Tiziana Cogoni, rispettivamente Pubblica istruzione e Territori extraurbani.

«Creiamo le condizioni perché i ragazzi diventino protagonisti, attraverso vari strumenti, compresa l’arte», commenta l’assessore alle Politiche sociali e giovanili Marco Camboni. «È una tipologia di intervento che li stimola alla creatività, alla compartecipazione e alla condivisione di obiettivi comuni. Ed è questo il motivo per il quale riteniamo così importante finanziare queste iniziative».

