È stato intitolato a Maria Lai, artista delicata e raffinata, l'Istituto comprensivo 2 di Quartu Sant'Elena.

La scuola dell'infanzia di via Milano ha ospitato la cerimonia di intitolazione alla presenza delle autorità comunali, dal sindaco Graziano Milia alla presidente del consiglio Rita Murgioni, con l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta e le insegnanti delle diverse scuole dell’istituto comprensivo.

C’erano anche Greca Piras, l’ex dirigente scolastica che aveva dato l’avvio all’iter e la nipote di Maria Lai Maria Sofia Pisu, 77 anni, che commossa ha detto: «È bellissimo che i ragazzi imparino a conoscere questa artista, una donna che ha sentito il dovere di parlare attraverso l’arte. Era una persona speciale che univa cultura e sensibilità».

Già dallo scorso anno nelle aule, ma anche nei cortili di via Milano, via Firenze, via Regina Margherita e via Tiziano sono stati avviati numerosi laboratori sull’artista e sulle sue opere. Tra queste l’ingegnosa rappresentazione del Gioco dell’oca e il murale realizzato con i bambini e le bambine all’esterno della scuola che riprende il filone delle lavagne e che è presente con delle varianti anche negli altri plessi dell’Istituto.

