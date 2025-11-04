Oggi a Quartu un nuovo appuntamento con la narrativa italiana contemporanea. Alle 18, nella Sala dell’Affresco di via Brigata Sassari 4, lo scrittore Giampaolo Cassitta presenterà il suo ultimo romanzo, La legge di Donna Matilde.

L’incontro, realizzato in collaborazione con il Festival della Letteratura del Mediterraneo, prevede un dialogo tra l’autore e Carlo Augusto Costa Melis. L’ingresso è libero, senza necessità di prenotazione.

Il libro racconta la storia di un piccolo paese di provincia sconvolto da un evento inatteso: il vicesindaco e sua moglie, Donna Matilde, vengono invitati al Festival di Sanremo del 1958. Quella che sembra un’occasione di riscatto e notorietà scatena rivalità, aspettative e colpi di scena all’interno della comunità. Donna Matilde, ambiziosa e determinata, dovrà affrontare imprevisti che metteranno alla prova la sua tenacia e quella di un intero paese.

Ambientato in un’Italia che si risolleva dalle difficoltà del Dopoguerra e si prepara al boom economico, il romanzo offre un affresco ironico e vivace di un’epoca ricca di contraddizioni ma anche di entusiasmo e speranza. Tra trasmissioni televisive, canzonette e fotoromanzi, Cassitta restituisce con leggerezza e profondità lo spirito di quegli anni, popolati da personaggi pittoreschi, pettegolezzi e sogni di rivincita.

Nato a Oristano nel 1959, Giampaolo Cassitta è autore di numerosi romanzi e racconti. Con La legge di Donna Matilde, pubblicato da Arkadia, torna in libreria con una storia che fonde ironia, realismo e sentimento, offrendo uno spaccato brillante e umano dell’Italia della metà del secolo scorso.

