Un grande ospedale americano, il Massachusetts General Hospital. È qui che Charlotte Cooper, una giovane infermiera, ha ottenuto il lavoro dei suoi sogni. Appena approdata in corsia si imbatte in Hayden King, soprannominato da tutti Doctor Dream per la sua avvenenza e il suo fascino indiscussi. Hayden, però, è anche apparentemente inavvicinabile e scorbutico. Soprattutto nasconde un passato difficile e tanti segreti che deve custodire a ogni costo per proteggere i suoi cari. Doctor Dream non ha però fatto i conti con la curiosità e la testardaggine di Charlotte che è ben decisa a indagare su di lui, costi quel che costi. E mentre l'attrazione tra i due diviene sempre più incontrollabile, la ragazza si rende conto che il bel dottore cela verità terribili e pericolose per tutti, soprattutto per lei. A vincere sarà la paura oppure l'attrazione?

A questa domanda comincia rispondere “Doctor Dream. Tra sogno e incubo” (Sperling&Kupfer, 2021, pp. 352, anche e-book), primo romanzo di una saga in quattro parti scaturita dalla fantasia di Claudia Castiello, giovane scrittrice (classe 1994) nata in provincia di Sassari.

Una saga, quella di Doctor Dream che ha una storia tutta particolare alle spalle come ci conferma proprio Claudia Castiello:

“Nel 2016 ho cominciato a scrivere su Wattpad, la più conosciuta piattaforma social di narrativa e scrittura digitale. Le prime cose che ho scritto non avevano nulla a che fare con la saga di Doctor Dream, che è nato qualche tempo dopo e ha avuto un’ottima accoglienza su Wattpad, tanto che ho deciso di autopubblicare la storia su Amazon. Anche lì l’accoglienza è stata buona e alla fine sono stata contattata da Sperling&Kupfer che aveva nel frattempo avviato una collaborazione con Wattpad”.

La copertina del libro

La saga di Doctor Dream ha avuto ben quattro milioni di visualizzazioni su Wattpad. A cosa attribuisce questo successo?

“Quando ho cominciato a scrivere le vicende legate alla figura di Hayden King le storie come la mia - in cui suspense, mistero e passioni si intrecciano - erano poco presenti su Wattpad. Questo miscuglio di generi e temi ha attirato i lettori, ha alimentato il passaparola”.

La sua saga ha qualche fonte di ispirazione?

“Sono sincera: si ispira, ma molto alla lontana, alla serie tv incentrata sulla figura del dottor House. Ma si tratta di una ispirazione molto sfumata per quanto io ami molto quella serie televisiva”.

Come definirebbe in poche parole il suo protagonista, Hayden King?

“Potrei definirlo una brava persona, nonostante i misteri che lo circondano e il suo passato turbolento. Mi piaceva l’idea di andare in controtendenza alla classica figura del bad boy che va tanto di moda”.

Invece Charlotte come la definirebbe?

“Charlotte è una giovane donna determinata e forte, ma soprattutto molto curiosa. E la curiosità la rende spesso impulsiva tanto da fare quello che le passa per la testa senza pensare alle conseguenze e ai guai che possono scaturire dai suoi comportamenti. Su Wattpad molte lettrici si arrabbiavano per l’impulsività di Charlotte”.

Ma il suo è più un racconto d’amore o di mistero?

“Siamo cinquanta a cinquanta. Il mistero alimenta la storia d’amore e l’amore segue lo sviluppo del mistero. È questo il bello della saga di Doctor Dream”.

